Nenechte si ujít Velikonoce 2024 v Zoo Praha.

29. 3. (PÁ) Velký pátek v Zoo Praha

Na Velký Pátek se podle pověstí otevírají hory, které vydávají své poklady. Přijďte si do zoo zahrát rodinnou stopovačku. Na úspěšné řešitele čeká drobná odměna.

- 10.00 – 16.00 Honba za pokladem

Zábava i poznání pro celou rodinu s odměnou na konci.

- 10.00 – 16.00 Komentovaná krmení a setkání

Komentovaná krmení a setkání na mnoha místech v zoo.

Areál zoo

30. 3. (SO) Velikonoční sobota v Zoo Praha

Prozkoumejte všechny novinky v zoo.

- 11.00 Za morčáky paranskými

Vydejte se s průvodcem na komentovanou vycházku Ptačími mokřady.

sraz s průvodcem u běžeckého radaru

- 14.00 Výprava do Gobi

Prozkoumejte nově otevřený expoziční celek (nejen) pro koně Převalského.

sraz s průvodcem u horní stanice lanovky

- 16.00 Jak se daří malé Mobi v Rezervaci Dja

Užijte si pohled na ani ne tříměsíční samičku gorily a zjistěte, co je u ní nového.

sraz s průvodcem u Toulavého autobusu před vstupem do Rezervace Dja

31. 3. (NE) Velikonoční neděle v Zoo Praha

Prozkoumejte všechny novinky v zoo.

