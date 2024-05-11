7. Jarní výstava potkanů

7. Jarní výstava potkanů

Termín: 11.5.2024 v 10:00 hod. (sobota)

11květen sobota 10:00

Žánr: výstavyrodina děti jarní výstava potkanů fotosoutěž fotokoutek Praha

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7. ROČNÍK JARNÍ VÝSTAVY V PRAZE

ZVEME VÁS NA 7. JARNÍ VÝSTAVU POTKANŮ DO NÁDHERNÝCH PROSTOR CHVALSKÉ STODOLY, KTERÁ SE NACHÁZÍ V AREÁLU CHVALSKÉHO ZÁMKU. KROMĚ POZORUHODNÝCH DŘEVĚNÝCH SOCH, PAMÁTEK A PROHLÍDKY ZÁMKU JE ZDE MOŽNOST PŘÍJEMNÉHO POSEZENÍ NA NÁDVOŘÍ A NECELÝCH 600M JE VZDÁLENÝ CHVALSKÝ MLÝN S RYBNÍKEM.

VSTUP PRO VEŘEJNOST: 10:00 – 18:00                                                                                                                                                     

VSTUPNÉ (FORMOU SPONZORSKÉHO DARU): 50,- DOSPĚLÍ, 25,- DÍTĚ OD 6LET

MÍSTO KONÁNÍ: NA CHVALSKÉ TVRZI 857/4 193 00 HORNÍ POČERNICE, PRAHA

PŘÍMO U AREÁLU JE AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA CHVALY. CESTA AUTOBUSEM Z ČERNÉHO MOSTU TRVÁ 4 MINUTY! VLAKOVÉ NÁDRAŽÍ HOR. POČERNICE JE VZDÁLENÉ 1,5 KM,PŘÍPADNĚ SE DÁ JET 3 MINUTY AUTOBUSEM.V AREÁLU A OKOLÍ SE NACHÁZÍ HNED NĚKOLIK RESTAURACÍ, TAKŽE KAŽDÝ MLSOUN MŮŽE USPOKOJIT SVÉ CHUŤOVÉ POHÁRKY.

MŮŽETE SE TĚŠIT MIMO JINÉ NA:     

- KATEGORIE JAK PRO POTKÁNKY S PP, S VP, TAK I PRO MAZLÍKY BEZ PŮVODU

- POTKANÍ AGILITY

- TRADIČNÍ FOTOSOUTĚŽ NA TÉMA "JESTLI TO NEBUDE LÁSKA?"   

- HLASOVÁNÍ NÁVŠTĚVNÍKŮ                   

- HODNOTNÉ CENY

- MOŽNOST FOCENÍ VYSTAVOVANÝCH MYŠÍ KLUBOVOU FOTOGRAFKOU           

- FOTOKOUTEK PLNÝ REKVIZIT

- PROGRAM PRO DĚTI (DĚTSKÝ KOUTEK, MALOVÁNÍ NA OBLIČEJ, KVÍZ)     

- PRODEJNÍ STÁNKY

- SETKÁNÍ S CHOVATELI A PŘÁTELI POTKANŮ

....A SAMOZŘEJMĚ NA SPOUSTY POTKANÍCH KRASAVIC A KRASAVCŮ!

Více informací o akci 7. Jarní výstava potkanů na  www akce

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