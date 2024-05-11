7. Jarní výstava potkanů
Termín: 11.5.2024 v 10:00 hod. (sobota)
11květen sobota 10:00
7. ROČNÍK JARNÍ VÝSTAVY V PRAZE
ZVEME VÁS NA 7. JARNÍ VÝSTAVU POTKANŮ DO NÁDHERNÝCH PROSTOR CHVALSKÉ STODOLY, KTERÁ SE NACHÁZÍ V AREÁLU CHVALSKÉHO ZÁMKU. KROMĚ POZORUHODNÝCH DŘEVĚNÝCH SOCH, PAMÁTEK A PROHLÍDKY ZÁMKU JE ZDE MOŽNOST PŘÍJEMNÉHO POSEZENÍ NA NÁDVOŘÍ A NECELÝCH 600M JE VZDÁLENÝ CHVALSKÝ MLÝN S RYBNÍKEM.
VSTUP PRO VEŘEJNOST: 10:00 – 18:00
VSTUPNÉ (FORMOU SPONZORSKÉHO DARU): 50,- DOSPĚLÍ, 25,- DÍTĚ OD 6LET
MÍSTO KONÁNÍ: NA CHVALSKÉ TVRZI 857/4 193 00 HORNÍ POČERNICE, PRAHA
PŘÍMO U AREÁLU JE AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA CHVALY. CESTA AUTOBUSEM Z ČERNÉHO MOSTU TRVÁ 4 MINUTY! VLAKOVÉ NÁDRAŽÍ HOR. POČERNICE JE VZDÁLENÉ 1,5 KM,PŘÍPADNĚ SE DÁ JET 3 MINUTY AUTOBUSEM.V AREÁLU A OKOLÍ SE NACHÁZÍ HNED NĚKOLIK RESTAURACÍ, TAKŽE KAŽDÝ MLSOUN MŮŽE USPOKOJIT SVÉ CHUŤOVÉ POHÁRKY.
MŮŽETE SE TĚŠIT MIMO JINÉ NA:
- KATEGORIE JAK PRO POTKÁNKY S PP, S VP, TAK I PRO MAZLÍKY BEZ PŮVODU
- POTKANÍ AGILITY
- TRADIČNÍ FOTOSOUTĚŽ NA TÉMA "JESTLI TO NEBUDE LÁSKA?"
- HLASOVÁNÍ NÁVŠTĚVNÍKŮ
- HODNOTNÉ CENY
- MOŽNOST FOCENÍ VYSTAVOVANÝCH MYŠÍ KLUBOVOU FOTOGRAFKOU
- FOTOKOUTEK PLNÝ REKVIZIT
- PROGRAM PRO DĚTI (DĚTSKÝ KOUTEK, MALOVÁNÍ NA OBLIČEJ, KVÍZ)
- PRODEJNÍ STÁNKY
- SETKÁNÍ S CHOVATELI A PŘÁTELI POTKANŮ
....A SAMOZŘEJMĚ NA SPOUSTY POTKANÍCH KRASAVIC A KRASAVCŮ!
Více informací o akci 7. Jarní výstava potkanů na www akce
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