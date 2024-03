Proč vám všechny knihy nepůjčíme

Výstava představí činnosti, které souvisejí s trvalým uchováním novodobých fondů v Národní knihovně. Národní knihovna má rozsáhlý knihovní fond, který dnes čítá přes 7,7 milionů svazků. Většinu z toho tvoří novodobé fondy, tedy dokumenty vydané po roce 1800. Každým rokem sbírky narůstají o desítky tisíc nejrůznějších exemplářů, o které je třeba náležitě pečovat, aby byly co nejlépe uchovány i pro příští generace. Ukážeme si, že správa fondů není jen to, co běžně vidíme, tedy expedice knih do studoven či k výpůjčnímu pultu v Hale služeb.

Nahlédneme do zákulisí, abychom zjistili, co všechno se s knihami děje poté, co „vstoupí“ do Národní knihovny. Přes základní prvky správy se dostaneme k činnostem, které nám pomáhají knihy uchovávat do budoucna. Představíme si používané ochranné materiály, povíme si něco o tzv. odkyselování a dalších způsobech, jak lze knihy chránit. Seznámíme se také s jednou z možností trvalého uchování, a tou je digitalizace dokumentů a jejich zpřístupnění v digitální knihovně. Díky tomu si je pak můžeme prohlížet online třeba z pohodlí domova.