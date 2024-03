Tajná šifra spiklenců naděje, kód sounáležitosti: přesně tak působí desky, názvy skladeb, grafika a vůbec vizuální podoba dnes už bez nadsázky legendárních Godspeed You! Black Emperor. Jakoby jazykem kultovního montrealského ansámblu hovořil kmen beznadějně rozptýlený po celém světě, který však bezpečně rozpozná, kdy je potřeba spojit zbývající síly. „Our side has to win!“ I tohle je křehké, ale jednoznačné poselství Godspeed You! Black Emperor, kteří se na den přesně po šesti letech vracejí do Prahy.

„Sice nevím, co je folková hudba, ale řekl bych, že to je upřímná hudba, která vypráví nějaký příběh,“ říká kytarista GY!BE David Bryant: „Je to taky hudba, kterou lidi psali, aby si udrželi zdravý rozum. A já bych řekl, že tím pádem jsme vlastně folková kapela.“ Může být. Ve víru válek, útlaku a násilí současného světa ale nepůsobí hudba GY!BE ani v nejmenším jako snový útěk před realitou. Právě naopak.