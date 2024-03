V galerii Gramu v Praze se chystá výjimečná událost pro milovníky umění i ochrany životního prostředí. Od 7. března do 10. dubna bude hostit Gram výstavu s názvem DEEP LOVE, která představí talentovaného umělce Ondřeje Michálka a jeho nové dílo.

Výstava DEEP LOVE slibuje spojení umění s hlubšími myšlenkami o současném světě a zároveň poskytne podporu pro organizaci Seaspiracy, zabývající se ochranou oceánů. Mio přispěje částí z výtěžku z prodeje svých děl této důležité environmentální misi. Mio aktivně působí na výtvarné scéně již téměř deset let a jeho tvorba se neustále vyvíjí a mění, přičemž si stále udržuje svůj osobitý rukopis. V rozhovoru se umělec vyjádřil k procesu tvorby, své inspiraci a důležitosti vyjadřování emocí prostřednictvím umění. Charakteristika tvorby a inspirace Mio se momentálně inspiruje mořem a oceány, a to jak jejich fyzickými atributy, tak i emocionálním podtextem. Jeho práce vystupuje zejména kresebně, figurativně a dynamicky, kde každý obraz začíná vizualizací v jeho mysli, před tím než se promítne na plátno. Své motivy pak kreslí přímo na plátno bez použití referencí. Vliv na společnost a environmentální podnět Jeho díla reflektují nejsilnější lidské emoce, zejména lásku, kterou považuje za důležitou z hlediska vyvažování nálad ve společnosti. Umění by mělo podle Mia motivovat k pozitivním akcím a otevírat témata, jako je ochrana oceánů. Stropní obraz - DEEP LOVE FROM ABOVE Zvláštní pozornost bude věnována přes čtyři metry velkému, stropnímu obrazu nazvanému DEEP LOVE FROM ABOVE.

Mio se inspiroval renesančními stropními malbami, které se v současném umění téměř nevyskytují. Jeho úmyslem je přinést nový pohled a vyvolat zájem diváků o spojení lásky a oceánů. „V tomto neobvyklém konceptu se návštěvníci ocitají pod hladinou, přičemž však vnímají hloubku nad sebou. Je to jako koukat nahoru do hloubky, což přináší zajímavý paradox zážitku - být pod vodou a přesto se dívat nahoru na hloubku." Seaspiracy a její role na výstavě Celosvětová organizace Seaspiracy, známá díky stejnojmennému dokumentárnímu filmu, je partnerem výstavy. Jejím cílem je zvyšovat povědomí o důležitosti ochrany oceánů a podněcovat k zodpovědnějšímu přístupu k rybolovu. Při zakoupení díla z výstavy přispíváte organizaci SEASPIRACY na podporu záchrany oceánského a mořského ekosystému.

Těšíme se na setkání s uměleckým dílem Ondřeje Michálka na výstavě Deep Love, která slibuje nejen vizuální potěšení, ale i reflexi nad stavem naší planety.