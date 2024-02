Film Skin of Glass bude uveden v CAMPu společně s následnou diskuzí.

Skin of Glass / Denise Zmekhol / USA 2023 / 90 min. / anglicky, portugalsky s anglickými titulky – Filmařka Denise Zmekhol prozkoumává mistrovské dílo svého otce – výškovou kancelářskou budovu Wilton Paes de Almeida v Sao Paulu ze 60. let. Jenže ta je dnes v dezolátním stavu a Denise se skrze ni seznamuje s drsnou sociální nerovností Brazílie. Ve věžáku bydlí stovky lidí bez domova a modernistický projekt architekta Rogera Zmekhola pomalu chátrá. Železobetonovou konstrukci elegantně zahalenou do skleněného hávu doplnily v průběhu let graffiti po celé její výšce i délce. Bližším poznáním stavby se režisérka postupně vyrovnává s odchodem svého otce i zánikem jeho díla.