Varhan Orchestrovič Bauer oslaví 55. narozeniny jedinečným jazzrockovým koncertem. Speciálním hostem bude i NEO handpanista Jiří Káš

Český hudebník, skladatel a dirigent Varhan Orchestrovič Bauer spolupracoval s Milošem Formanem na filmu Goyovy přízraky, k němuž složil hudbu. Dlouhá léta patří mezi špičkové skladatele a v letech 2015 a 2022 převzal ocenění v kategorii nejúspěšnější autor vážné hudby v zahraničí. Je tak jediným skladatelem, který toto významné ocenění získal dvakrát.

Nyní se tento génius dožívá krásných 55 let a připravuje velkolepou oslavu.

Přesně v den svých narozenin 21.1.2024 zavítá se svojí jazzrockovou hudební formací Varhan’s Groovy Jamm do prostor hudebního klubu JAZZDOCK – bar v moderní skleněné budově, působící dojmem, že stojí na řece, kde zahájí svou narozeninovou párty. Koncert vypukne ve 20.00 hod a potrvá do pozdních nočních hodin.

Těšit se můžete na výjimečné hosty: dirigenta a skladatele Jana Kučeru, Alici Bauer a Veroniku Vítovou.

Speciálním hostem večera bude také jedinečný NEO handpanista Jiří Káš, který si své handpany vlastnoručně vyrábí.

Přijďte zažít Varhana a jeho hosty naživo, bude to pořádná jízda.