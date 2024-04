Marco Mendoza Euro Tour 2024 + special guest

Již po několikáté se k nám rád vrací, fenomenální baskytarista, skladatel a zpěvák MARCO MENDOZA, člen superskupin THE DEAD DAISIES, WHITESNAKE, THIN LIZZY, TED NUGENT, BLUE MURDER, JOURNEY aj.). Tentokrát je to opět s jeho sólovým projektem a navazuje tak na veleúspěšnou evropskou část turné na podporu jeho zatím posledního alba "New Direction".

MARCO MENDOZA je jedním z nejvytíženějších a nejvyhledávanějších baskytarových hráčů současné epochy.

Začal v raném mládí hrát na kytaru , kterou později vymění za baskytaru, když kapela, ve které působil potřebovala hráče na tento nástroj. Prvním albem na kterém se objevil byla sólová deska nikoho menšího než Billa Warda z Black Sabbath nazvaná Ward One: Along The Way v roce 1990. V roce následujícím je přijat fenomenálním kytaristou Johnem Sykese do jeho formace BLUE MURDER, kde působí do roku 1993 a podílí se na albu „Nothin´ But Trouble“. V roce následujícím se objeví ještě na živáku „Screaming Blue Murder“, ale to už funguje v řadách znovuobnovených THIN LIZZY (spolu se Sykesem,Gorhamem, Whartonem a Brianem Downeyem). Kapela nepravidelně koncertuje a v roce 2000 vydává album One Night Only, kdy už ale Mendoza začíná na další 3 roky nahrávat a cestovat po boku kytarového šílence TEDA NUGENTA. V období jeho působení v THIN LIZZY, ale ještě stíhá nahrávat několik alb Johna Sykese a dalších umělců a v roce 2000 se objeví také na sólovce Davida Coverdala „Into The Light“.

Rok 2004 ho zastil na turné se skupinou WHITESNAKE, aby se v sezóně další opět vrátil na 2 roky do THIN LIZZY. Později přijímá nabídku George Lynche (ex- Dokken) a pokračuje v koncertování s jeho formací LYNCH MOB.

Výčet jeho aktivit by mohl být prakticky nekonečný, tak snad jen, že kromě spolupráce s mnoha dalšími hudebníky na jejich projektech, se několik let objevuje v řadách skupiny BLACK STAR RIDERS (následovníka THIN LIZZY) nebo v super group THE DEAD DAISIES.

Za svou kariéru kromě dlouhé řady alb vydaných s rúznými kapelami či umělci, natočil i sólová alba – Live For Tomorrow v roce 2007, Casa Mendoza (2010), Viva La Rock (2018) a New Direction (2022).

Je hodně důležité zmínit Marcovi spoluhráče na tomto turné, kterými jsou opět velmi ostřílení hudebníci. Na kytaru se tentokrát pražskému publiku představí Drew Lowe, který působí ve skupinách Inglorious a Boy George. Na bicí přijíždí Chris Allan, známý například z kapely Davida Byrne.

Nutno ještě připomenout, že po každém vystoupení následuje setkání s fanoušky (meet&greet) a Marco se ochotně podepisuje a fotí.