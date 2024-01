Kohoutovy aktovky

Inscenace se odehrává v podkroví a v suterénu divadla. Aktovky Pavla Kohouta, byly napsány v první polovině sedmdesátých let minulého století. Tedy v období, kdy veřejná prezentace Kohoutových děl byla v tuzemsku vyloučena. Jedinou seberealizací pro perzekuované divadelníky byla divadla bytová. A právě atmosféru tohoto specifického fenoménu vám chceme přiblížit.

Bravurní komedie Pech pod střechou nás zavede do podkrovního ateliéru, kam si nesmělý malíř pozve dámu svého srdce. Netuší, že další návštěvník přijde bez pozvání, zato s ideou všeobecného dobra, které mu velí nabourat se někomu do soukromí a snažit se ho spasit, bez ohledu na to, zda o to dotyčný stojí. Kolotoč nedorozumění vede skrze řadu komediálních situací k překvapivému vyústění.