Smutná neděle je slavným hitem, který měla v repertoáru většina jazzových zpěváků a šansoniérů, jako byl Bing Crosby, Josephina Baker, Luis Armstrong a mnozí další. Málokdo ví, že jeho autorem byl Rezsö Seress, vlastním jménem Rudi Spitzer, maďarský kabaretiér židovského původu. Svou kariéru začínal jako artista v cirkuse, chvíli se živil jako herec, nakonec zakotvil v budapešťských kavárnách, kde hrál na klavír, zpíval a zejména skládal celou řadu hitů. Jeho největší sláva spadá do období 30. let, kdy se mu v časech hospodářské krize podařilo dokonale vystihnout atmosféru doby. Jeho písně znal a miloval nejen každý v Maďarsku, ale jeho sláva pronikla až za hranice. Z výsluní slávy ho svrhla druhá světová válka a norimberské zákony, které ho uvrhly do pracovního a posléze do koncentračního tábora. Přežil jako zázrakem, ale jen proto, aby se stal personou non grata pro další totalitu, která vystřídala tu nacistickou.

Pohnuté osudy geniálního hitmakera a příběh jeho osudové lásky se staly základem hry populárního maďarského dramatika Petera Müllera, který velmi vtipným způsobem rozehrává posmrtný kabaret, v němž je Seress hlavní postavou i velmi vtipným glosátorem vlastní životní pouti. Nezdolný optimismus, schopnost i z největší mizérie vytěžit inspiraci a neutuchající radost ze života jsou přesně tím, co v těžkých chvílích potřebuje divák vidět a pocítit. Představení uvádí celou řadu skvělých Seressových songů v živém podání.