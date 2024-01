Alex Goodman with Phil Donkin & Epoque Quartet

My Love With You Always je nová sbírka skladeb kytaristy a skladatele Alexe Goodmana. Goodman, uznávaný jako "jeden z nejslibnějších talentů jazzové generace" (JazzTimes) a jeden z nejživotnějších mladých newyorských kytaristů" (Jazziz), nyní představuje svůj nejosobnější a nejambicióznější projekt. Skladby pro smyčcové kvarteto, kytaru a kontrabas jsou vrcholným dílem, které zkoumá nové směry v komponované komorní hudbě s improvizací. Album bylo věnováno nemocné manželce Alexe Goodmana a skladatel do něj vložil velký emocionální náboj.

Program obsahuje přepracování skladeb z celé Goodmanovy kariéry a také nové kompozice, které odrážejí jeho rozmanité skladatelské a kytarové schopnosti jedinečným a osobním způsobem. Jedná se o poutavou, složitou, vášnivou a promyšlenou hudbu, hluboce spojenou s jazzovou i klasickou tradicí. Celý program byl nastudován společně se známým českým smyčcovým kvartetem (Epoque Quartet), který se dlouhodobě zaměřuje na interpretaci jazzu a je u nás velmi dobře znám. Celou sestavu doplní úžasný kontrabasista Phil Donkin.