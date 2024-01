Kalfus/Suchomel Quintet

Nápad na Česko - Slovenský projekt dvou saxofonistů Petra Kalfuse a Miloše Suchomela vznikl na Jazzové dílně ve Frýdlantu, kde spolu oba protagonisté několik let vyučují. Do programu koncertu vybrali kombinaci vlastních autorských věcí spolu s moderním standardním jazzovým repertoárem. Přizvali si k sobě do rytmiky Jakuba Tökölyho na klavír, Tomáše Baroše na kontrabas a Daniela Šoltise na bicí nástroje.

Můžete se těšit na skvělou souhru a jiskřivé improvizace dvou předních československých hráčů s elitní rytmickou sekcí!