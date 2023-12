Judy Metropolitní léto hereckých osobností

Ikona světového showbusinessu, fenomenální zpěvačka, filmová hvězda, nejzářivější a nejtragičtější americká star… to byla Judy Garland. Tragikomedie Petera Quiltera nechává diváky nahlédnout do jednoho z jejích posledních pokusů o návrat na scénu. Fatální koktejl slávy, stimulujících látek, finanční nestability a nevydařených manželství jí to ovšem ani tentokrát neulehčí. Kdo jí chce skutečně pomoc a komu jde o vlastní prospěch? Dokáže jí nová láska zachránit, anebo svůj největší hit Over the Rainbow zazpívá naposled?

Jedinečná herecká a hudební příležitost pro Moniku Absolonovou, která za doprovodu živé kapely zazpívá ty největší hity Judy Garland.

Hrají: Monika Absolonová, Jan Nedbal, Saša Rašilov / Milan Němec, Petr Pěknic / Adam Kraus

Autor: Peter Quilter

Překlad: Pavel Dominik

Režie: Petr Gazdík

Dramaturgie: Klára Latzková

Scéna: Ing. Arch. Emil Konečný

Kostýmy: Eliška Ondráčková Lupačová

Hudební nastudování: Kryštof Marek

Umělecký asistent: Milan Němec