Kurz kresby a malby pro děti

Kurz kresby a malby pro předškoláky je koncipován do 60 minutových lekcí, jednou za 14 dní.

V předškolním období je kresba pro dítě, stejně jako hra, tím nejdůležitějším vyjádřením emocí, pocitů a myšlenek. V tomto období je velice důležité dopřát dítěti co největší možnosti kreativného rozvoje. Vývoj dětské kresby má své zákonitosti a postupuje v určitých vývojových fázích, které nelze přeskočit. Fáze nazývaná spontánní realismus (4-7 let), je nejdůležitěší období vývoje výtvarného projevu dítěte. Kresba se zdokonaluje, přibývá detailů, dítě kreslí podle svých vlastních představ to, co o objektu ví a co považuje za důležité. Obraz vzniká jako odraz představy.

V kurzu se zaměřujeme na jemnou, ale i hrubou motoriku, správné používání a držení pomůcek pro kresbu a malbu, zkoušíme různé výtvarné techniky a seznamujeme se s uměním hravou formou. Rozvíjíme fantazii dítěte a dáváme mu prostor k jeho sebevyjádření a prezentaci.