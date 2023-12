Petr Špaček & band + Sedmikrásky: Vánoční koncert Petr Špaček & band + Sedmikrásky: Vánoční koncert

Petr Špaček již třetím rokem vyráží s početnou sestavou na vánoční turné. Na koncertech kromě Petra Špačka a jeho kapely vystoupí i dívčí pěvecká kapela Sedmikrásky. Společně tak návštěvníky naladí na vánoční atmosféru.

Petr Špaček v září 2021 naplno odstartoval sólovou dráhu vyprodaným pražským Rudolfinem a od té doby se prakticky se svojí novou kapelou nezastavil.

Petr vystudoval violoncello v Bostonu, v USA, vyhrál rozhlasovou soutěž Českého rozhlasu a jako sólista koncertoval už téměř se všemi českými orchestry. Na tomto koncertě však nebude vystupovat jako hráč pouze klasické hudby. Fanoušci se mohou těšit nejen na písně jako jsou Bohemian Rhapsody, Always Remember Us This Way, Viva la Vida, Hotel Ritz, Anděl Páně – Modlitba ale především i na vánoční písně – Nesem vám noviny, Půjdem spolu do Betléma, Have Yourself a Merry Little Christmas, Let It Snow a mnoho dalších v originálních úpravách pro violoncello, klavír, kontrabas, saxofon, bicí a dívčí zpěvy.