Lenka Glisníková: Moment of Seclusion Over the Horizon

Sólová výstava Lenky Glisníkové, aktuální laureátky Ceny Jindřicha Chalupeckého, uvede díla na pomezí 3D objektů a digitálního obrazu. Rozměrná dystopická instalace v Galerii Kostka evokuje hybridní entity strojů transformovaných do živých organismů. Tvorba Lenky Glisníkové, přestože se již výhradně jedná o tvorbu objektovou, má vždy přímou návaznost na dvojdimenzionální formu fotografie, z níž primárně vychází. Její díla připomínají přírodní či mimozemské objekty, jejichž části v podobě výstupků, prohlubní a boulí vystupují do prostoru. Některé se svým zjevem blíží pokrouceným větvím, jejichž povrch je však tvořen lesklým materiálem na pomezí biologického a strojového. Vytváří tak dojem hybridní formy života, která však už nepochází z námi známého světa. Zobrazení degradace naší existence v tyto post-lidské bytosti má ve své práci rovněž Michele Gabriele, který, podobně jako Lenka Glisníková pracuje s materializovanou formou hyperrealistického 3D či digitálního obrazu, jež následně transformuje do objektů připomínajících hybridní organismy. Výstava je zamýšlena jako tematický ekvivalent k sólové výstavě Michele Gabrieleho v Galerii MeetFactory. Otevírací doba galerií:

pondělí–neděle 13:00–20:00 (není-li uvedeno jinak)

vstup dobrovolný

