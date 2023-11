Bohdan Mikolášek 75

2. prosince 2023 od 19:30 uvede Bohdan Mikolášek v kostele U Martina ve zdi v Praze 1 cyklus písní, kterému bude dominovat jeho nejslavnější píseň Dům kde bydlí láska. Slovo dům se bude vyskytovat i v dalších písních: Namaluj brácho dům, Nezavírej dům, Domů zpátky. Ostatně nad vchodem Dvakačovického kostela, kde jako kazatel třicet let působil jeho otec ThDr. Adrian Mikolášek, je velkými písmeny napsáno „DŮM MŮJ“. Bohdan Mikolášek vzpomíná, jak v kostele po kázání svého toce hrál All you need is love. Snad tehdy se v něm spojila slova dům a láska.

Bohdan kromě zpěvu bude hrát na kytaru a na varhany. Společně s ním vystoupí jeho sestra Věra Mikolášková (zpěv), Marek Fichtner (violoncello) a Vladimír Meier (flétna).

A ještě k datu 2. prosince, kdy se koncert koná, nebylo vybráno náhodou, v ten den totiž Bohdan Mikolášek slaví 75 narozeniny.

Na začátek koncertu Bohdan zahraje All you need Is love, tu samou píseň, kterou hrával ve dvakačovickém kostele poté, co jeho otec skončil své kázání. Ano, všichni potřebujeme lásku. A Bohdan Mikolášek ji umí rozdávat.