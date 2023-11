Výtvarná dílna s Julii: Pixel Art

Víte, co je to Pixel Art? Původně jsou to umělecká díla, která vznikají digitálně použitím nízkého rozlišení obrazovky, Julie Potosniak ale ukáže vaším ratolestem, jak si takové dílo vytvořit za pomoci tužky a papíru! Všichni začínající umělci si na konci budou moci odnést domů krásné výtvory na pomezí mezi kresbou a mozaikou.

Přijďte se bavit a tvořit do mediatéky v sobotu 25. listopadu od 10:30 hodin!

VÍCE INFORMACÍ ZDE