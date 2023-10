Strfkr v Praze

Portlandští STRFKR – což je taková zkratka pro Starfucker – po deseti letech od prvního vystoupení opět zazáří v Praze! STRFKR mají pořád ten samý mladistvý a hravý náboj a za šestnáct let, co tvoří, se vypracovali mezi špičku elektro-dance-rockové scény. Nebo indie-pop-rockové alternativní scény, chcete-li. No a nezapomeňme na prvky neo-psychedelie.

Je to prostě originální a skvělá hudební fúze s propracovanými texty a není pochyb o tom, že tahle show bude skvělou příležitostí pro upuštění páry. A kdo by přesně tohle před Vánoci nepotřeboval.

Doors 20:00 Start 21:00

VÍCE INFORMACÍ ZDE