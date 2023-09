Libor Šmoldas NYC Trio

Ve svém newyorském triu se náš přední jazzový kytarista Libor Šmoldas představuje s rytmikou absolutní světové jazzové špičky. Posuďte sami: O generaci starší američané bubeník Adam Nussbaum a kontrabasista Jay Anderson doprovázeli Michaela Breckera, Tootse Thielemanse, Marii Schneider, Boba Mintzera, Eliane Elias, Stana Getze, Mika Sterna, Johna Scofielda, Johna Abercrombie, Joe Lovana, Lee Konitze, Sonnyho Rollinse a mnoho dalších hvězd jazzového světa.

Navíc se nevyhýbají ani nabídkám hudebníků jiných žánrů, o čemž svědčí jejich spolupráce například s Frankem Zappou či Tomem Waitsem. Šmoldasovo NYC Trio není jen dalším případem jednorázové spolupráce evropského muzikanta s americkými hvězdami, kapela existuje už sedm let a vydalo tři alba. To první z roku 2015 nazvané Dreamtime bylo natočeno v New Yorku a přineslo kromě intimních verzí jazzových standardů také skladby Beatles, Jamese Taylora či hudbu z filmu Kmotr. V pořadí druhá deska nese název On the Move (2016) a zaujme vás naopak syrovějším a bluesovějším zvukem plným energie s jakou všichni tři muzikanti interpretují Liborovy vlastní kompozice. Nejnovější album nese název Dusk, je také autorské a navíc tematické, provede vás totiž jednotlivými fázemi dne od úsvitu až k půlnoci.

Na koncertě se můžete těšit na průřez repertoáru ze všech tří alb okořeněný o spontánní improvizace jazzových standardů. Hudba je plná energie a instrumentálního mistrovství, které není samoúčelné, ale naopak vždy ve službách hudby, melodie, vzájemné komunikace a strhujícího jazzového rytmu.