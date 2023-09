Hudeb­ní rit­uál i výpověď o hluboké touze. V Praze poprvé vys­toupí Desire Marea z JAR, a to 22. říj­na 2023 od 19:30.

You think that I’m horny

Baby you arouse me

And I don’t even wan­na fuck you

I just wan­na be with you

To zpí­va­jí jihoafričtí uměl­ci Desire Marea na svém deb­u­tovém albu Desire. Touha, mod­erní lás­ka i ztrá­ta a přede­vším hud­ba, která má až cer­e­moniál­ní rozměry, se tu potká­va­jí s avant­gard­ní elek­tron­ick­ou pro­dukcí čer­pa­jící ze západ­ní tradice i míst­ního gqom. Desire Marea se české­mu pub­liku před­staví poprvé v pros­toru Kasár­na Kar­lín, a to ve čtyřčlen­né kapel­ní sestavě.

