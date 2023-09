Kyberpohádky

Kancelář pro správu pohádek má problém – dnešní děti dávají přednost mobilům a tabletům před čtením pohádek. Může být řešením zasazení těchto moderních technologií do klasických pohádek? Jak se vyrovná Červená Karkulka s novým mobilním telefonem pro babičku? Na co se Budulínek pořád dívá ve svém tabletu? A zvládne Ježibaba naprogramovat novou on-line hru PERNÍČEK GO tak, aby do své chaloupky přilákala Jeníčka a Mařenku? To vše a mnohem víc o nástrahách kybersvěta se dozvíte v našem představení.

Inscenace vznikla na základě stejnojmenného projektu CENTRA KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI.

Představení je vhodné pro děti od 4 let.

VÍCE INFORMACÍ ZDE