Výpravčí ve výslužbě Hájek se vrací na svou starou železniční stanici ve vesničce Středoplky, kde nyní pracuje mladý Kamil Patka. Ten přiznává, že práce výpravčího je poněkud osamělá. Patka se nemůže dočkat dne, kdy na jeho stanici vystoupí kráska, do které by se mohl zamilovat a následně se s ní i oženit. Hájek Patkovi sděluje, že musí očesat švestku, již sám vlastnoručně zasadil a opečovával.

Patka jeho slova komentuje tím, že je přece běžné, aby výpravčí sklízel plody vlastního stromu. Ale Hájek pro něj má novou informaci: teď, když je majitelem stromu on, je třeba ji očesat do šesti hodin do večera, jinak švestky propadnou železnici. Patkovi se nechce mu pomáhat, ale to Hájka neznepokojuje, protože si již zajistil pomoc bratrance Motyčky a jeho kamaráda, věhlasného horolezce Sváti Pulce.

