Lord of The Lost v Praze

Fenomenální Lord of the Lost oslaví 15 let na scéně. Návštěvníci uplynulého 19. ročníku festivalu Masters of Rock už vědí. Příští rok uplyne 15 let od vpádu originální, německé gothic/glam rockové historie kapely Lord of the Lost na scénu. Za tu dobu zaznamenali více než 500 vystoupení v téměř 40 zemích, 8 studiových alb, 3 alba sorchestrem a téměř 60 hudebních videí. Lord of the Lost jsou nezkrotně kreativní a svou poctivou prací a neutuchajícím nadšením si sebevědomě razí cestu hudební krajinou, aniž by se omezovali pouze na jeden žánr nebo scénu.

15 let, to je důvod k oslavě! Lord of the Lost vyrazí na jaře příštího roku na „15 years of Lord of The Lost Tour 2024“ a zastaví se také ve své oblíbené Praze! Bude to 19. dubna, a bude to klub Roxy.

