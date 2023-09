Světový velikán filmové hudby ověnčený mnoha cenami představí v roce 2024 evropskému publiku nové turné navazující na triumfální koncertní šňůru uplynulých let. V pražské O2 areně se svátek nejslavnější filmové hudby s názvem The World of Hans Zimmer – A New Dimension bude konat 8. března 2024.

Hans Zimmer chystá překvapení pro fanoušky své hudby! Jeho úspěšná show The World of Hans Zimmer získá v roce 2024 nový podtitul A New Dimension, který již sám napovídá, že Hans Zimmer připravuje zbrusu nový výběr z jeho rozmanité sbírky skladeb. Fanoušci se tak mohou těšit na jedinečnou hudební cestu, která je zavede do úplně nových dimenzí. Turné obsáhne více než 30 zastávek ve 13 evropských zemích.

Předchůdce této koncertní tour, The World of Hans Zimmer – A Symphonic Celebration, poprvé okouzlil německé publikum v roce 2018 a od té doby se těší obrovskému úspěchu po celém světě. Samotný Hans Zimmer se však na jevišti v The World of Hans Zimmer – A New Dimension neobjeví, ale bude působit jako kurátor a hudební režisér.

