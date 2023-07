O. J. Žlábek Blues Band ft. Marcel Flemr

O. J. Žlábek je český harmonikář a zpěvák hrající autentické chicago blues. Jeho hudba je inspirována bluesovými legendami, jako byli Little Walter, Ray Charles, Muddy Waters, Jimmy Reed, BB King, Freddie King a další. Mladý muzikant dává do svého projevu, hlasu a typického zvuku celé své srdce a duši. Hraje a zpívá s obrovským nasazením a energií, ale také s velkou znalostí a vhledem do historie blues, zejména s přihlédnutím k hraní na harmoniku.

O. J. Žlábek začínal jako pravidelný host bluesových jam sessions Reného Trossmana v klubu U Malého Glena a v roce 2017 založil vlastní kapelu. Za svojí nedlouhou kariéru již stihl vystupovat ve většině pražských klubů a měl také příležitost zahrát si s chicagským zpěvákem Lorenzo Thompsonem na jeho nedávno vydaném albu I Got Your Back. Na koncertě v Jazz Docku jej doprovodí špičková bluesová kapela.

V této sestavě kapela vyhrála Czech Blues Challenge a v roce 2024 bude reprezentovat ČR na European Blues Challenge v Portugalsku. A k tomu s nimi v Jazz Docku zahraje také velmi speciální host – Marcel Flemr na elektrickou kytaru!