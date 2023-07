Festival Zlobení v Gabriel Loci

Čtyři dny v Gabriel Loci uprostřed města v horkém létě naplněné divadlem, hudbou, dílnami a hrou. Krabice, barvy, papír, hlína a voda. Semináře a debaty. A skvělé jídlo. To bude nultý ročník divadelního open air festivalu pro všechny, kteří chtějí na chvíli nemít vše pod kontrolou. Od zlobivých dospělých zlobivým dětem, křičení dovoleno!

Program festivalu se bude konat převážně na nádvoří bývalého kláštera sv. Gabriela na pražském Smíchově, zavítá ale i do jeho ikonické Rajské zahrady. Pořadatelé zde uvedou řadu divadelních a hudebních představení pro děti i jejich dospělé. Dramaturgie festivalu se zaměřila na autorské inscenace, které se věnují tématům jako zlobení, výchova a rodičovství, a na běžné životní situace nabízejí netradiční pohled. „My i spousta našich kamarádů v divadle děláme převážně autorské ´zlobivé´ inscenace. Baví nás provokovat, chceme otevírat témata, o kterých by se ve společnosti, podle nás, mělo mluvit. Divadlo má být prostorem pro debatu. A tak občas dostaneme nálepku, že jsme zlobiví,” říká Adam Skala, režisér a organizátor festivalu. Velká většina inscenací, které se na festivalu objeví tak tvoří autorské inscenace. Dramaturgický výběr se snaží dotýkat se i tématu zlobení, výchovy, rodičovství. „Hledali jsme takové inscenace, které se snaží dívat na známé věci z trochu jiného úhlu. Tam, kde je zvykem mlčet, nemlčí. Občas zašťourají. A taky se neberou úplně vážně,” vysvětluje dramaturgyně Kamila Krbcová. Mezi účinkující divadelní soubory patří Divadlo MASO, Rudolf Hancvencl, Divadlo Brastrs kolektiv, Lumíra Přichystalová, Studio Damúza, Ductus Deferens a další. Kromě divadelního programu si také malí návštěvníci festivalu užijí zábavný doprovodný program na pop-upovém "zlobivém hřišti" - svobodném prostoru z kartonových krabic a dalších recyklovaných materiálů. Návštěvníci na ně mohu malovat, stavět z nich, bořit, skákat, ležet - cokoli je jen napadne. Při inspiraci pro hru vycházel organizační tým ze svých dětských vzpomínek a fantazií. „Naše hřiště myšlenkově kopíruje adventure playground. Krabice jsou univerzální cihly. Z těch si můžeš postavit hrad, bunkr anebo si vybít vztek. V divadle je to materiál, se kterým se často pracuje v rámci scény - a tak se to nabízelo,” vysvětluje Adam Skala. Festival Zlobení a Letní scéna Gabriel oživují prázdninový kulturní program na Praze 5, která akci finančně podpořila.

Přes den je na místo konání a veškerý program vstupné dobrovolné, bude však možné si za symbolickou částku rezervovat místo na festival a přispět na provoz festivalu dárcovským lístkem v síti Goout.cz. Denní program je určen primárně pro rodiny s dětmi. „Zlobivé hřiště” je otevřeno hodinu před prvním představením a zavírá ve 20 hodin. Večerní představení pro dospělé jsou zpoplatněna - lístky je možné kupovat v síti Goout.cz nebo na místě. Více informací naleznete na: www. zlobeni.cz