Zveme Vás na vernisáž výstavy NAVE, Music by Brian Eno, An Installation by Jiří Příhoda v Galerii Rudolfinum, která se koná ve středu 19. července v 18:00 ve dvoraně Rudolfina. Vstup je volný.

Ticho a klid jsou hlavním tématem ambientní hudby, kterou pro instalaci NAVE v Galerii Rudolfinum připravil britský umělec a producent Brian Eno. Jedinečný meditativní zvukový zážitek volně rámuje objekt vytvořený českým umělcem Jiřím Příhodou.

