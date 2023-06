Nothing But Thieves v Praze

Žádné jiné britské rockové kapele se nedaří v posledních letech tolik jako Nothing But Thieves. V jejich hudbě se najde prostor pro agresivní rock i citlivé popové melodie, a díky charismatu zpěváka Conora Masona do sebe vždy vše perfektně zapadá. Na své tour si je proto vybrali Muse nebo Gerard Way z My Chemical Romance.

Letos v létě se chystají vydat čtvrtou desku Dead Club City. Na tu právě lákají singlem Overcome, který má dodávat odvahu: „Prostě se sebrat, naházet věci do batohu a vypadnout! Celá deska bude ideální pro někoho, koho taková představa přitahuje,“ popisují Nothing But Thieves.

