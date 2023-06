The Aristocrats v Praze

The Aristocrats poprvé v Praze! Guthrie Govan (quitar) Bryan Beller (bass) Marco Minnemann (drums)

Tři velká jména, každé pojem v rockovém světě! Guthrie Govan byl členem kultovní superskupiny Asia. Bryan Beller dlouhá léta doprovázel top hudebníky jako Steve Vai, Dweezil Zappa, nebo James LaBrie. Marco Minnemanna si do studia, a na pódia, zvali Adrian Belew, Tony MacAlpine, Paul Gilbert, Tony Levin, The Kelly Family, Jordan Rudess, Eddie Jobson, Steven Wilson, Nena, Udo Lindenberg, Mike Keneally, Gianna Nannini, The Buddy Rich Big Band… Začalo to odchodem z Asie.

Přestože ze světových superskupin není zvykem odcházet, Guthrie Govan si v roce 2006 sbalil kytaru, rozloučil se s kolegy z Ázie a postupně se začal věnovat svým vlastním projektům.

Tak v roce 2011 vzniklo trio THE ARISTOCRATS, ve kterém se k němu přidali dvě další mimořádně instrumentální osobnosti – aktuální rytmika Joe Satrainiho, baskytarista Bryan Beller a bubenická extratřída Marco Minnemann. The Aristokrats vznikli během jednoho vystoupení na NAMM show, největším hudebním veletrhu na světě

