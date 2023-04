Wings for Life: Běžte za ty, kteří už běžet nemohou

Celosvětový běžecký závod s charitativním rozměrem – to je Wings for Life. Letošní jubilejní 10. ročník se koná 7. května ve 13 hodin a INTERSPORT u toho nemůže chybět. Jedinečnost tohoto závodu spočívá v tom, že 100 % výtěžku ze startovného putuje přímo nadaci Wings for Life, která se zabývá léčbou poranění páteře. Každý účastník doslova běží pro někoho, komu byla tato možnost odepřena. Závod je navíc možné absolvovat naprosto kdekoliv a na libovolnou vzdálenost.

Jak to funguje?

Nezáleží na tom, zda vyběhnete sólo či s partou přátel. Připojit se můžete i k organizovaným App Runům, které najdete na tomto odkazu. K účasti v závodu stačí jen registrace, mobilní aplikace a sluchátka. Běžet lze jakoukoliv trasu a můžete si sami určit, kolik kilometrů zdoláte. Není totiž jedna cílová rovina. Jedinou podmínkou je běžet stále před tzv. „Catcher Car“, které „vyjede“ 30 minut po odstartování závodu a postupně zvyšuje svou rychlost. Pokud vás auto dožene, což se dozvíte skrze sluchátka prostřednictvím aplikace, závod tím končí. Připojte se v neděli 7. května ve 13:00 k běžcům po celém světě a sportujte za ty, kteří kvůli poranění míchy už běhat nemohou.

Běhejte pro dobrou věc

Kompletní výtěžek ze startovného a sponzorské dary putují na výzkum poranění míchy, kterou trpí po celém světě miliony lidí. Těm se v mžiku naprosto změnil život a museli se znovu naučit každodenní činnosti, které pro ně do té doby byly samozřejmostí. Nadace Wings for Life se výzkumu léčby těchto zranění věnuje už od roku 2004 a má za sebou řadu dílčích úspěchů. Tento záměr plně podporuje INTERSPORT, který je partnerem závodu Wings for Life. Pomozte nám posunout léčbu na další úroveň a zapojte se do běžeckého závodu Wings for Life Run.

Detaily k závodu a odkaz na registraci najdete zde.

www.intersport.cz