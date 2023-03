Oran Etkin & Band

Oran Etkin je mistrný newyorský jazzman, vynikající klarinetista a držitel ceny Grammy. Do své jazzově energické tvorby absorbuje hudební vlivy z Afriky, Dálného východu, Evropy či Izraele, odkud pochází.

Oran Etkin ve svých kompozicích spojuje prvky jazzu a hudby jiných kontinentů, především Afriky. Dalo by se říci, že právě Oran Etkin je upřímným pionýrem “world music” v jejím pravém slova smyslu, neboť do své palety harmonií a motivů zahrnuje neobvykle bohaté spektrum hudebních tradic.

I v našich končinách máme co do pestrosti hudebních tradic co nabídnout. Pro toto jedinečné vystoupení v Jazz Docku vznikne improvizované těleso s několika významnými českými a slovenskými hudebníky. Oran rád absorbuje různé lokální vlivy a umí je využívat velice nečekaně a rafinovaně. Speciální pozornost si zaslouží romští muzikanti, k jejichž hudbě má Oran blízký vztah a do projektu se silně odráží. Čeká vás tak zajímavé mezikulturní a mezinárodní hudební setkání za doprovodu klarinetu, bicích, akordeonu, zpěvu, kontrabasu a cimbálu.