Slavná aktovka našeho předního dramatika se odehrává v 70. letech v kanceláři jednoho malého, bezvýznamného pivovaru, kde místní sládek a spisovatel Vaněk (co tu za trest koulí sudy) společně zjistí, že je to všechno na hovno. To jsou paradoxy, co?!

Audienci hrajeme v Klubovně v Jindřišské ulici 23 v Praze 1.

