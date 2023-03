Nejlokomotivovatější lokomotiva – Pohádka o mašinkách

Nejvyšší pan železničář si nechá od černokněžníka Zababy vyrobit tu největší, nejdražší a nejlokomotivovatější lokomotivu na světě. A co se z takové lokomotivy může potom ještě stát? Co na to řekne pan Blahoš a co udělá pokladník Vašek nebo Šišinka? „Nejlokomotivovatější lokomotiva“ je v současnosti jednou z nejoblíbenějších pohádek pro děti. Jde o unikátní zpracování Pohádek o mašinkách se sedmi vlakovými soupravami a marionetami.

Pohádka se hraje v prostorách Českého vysokého učení technického v Praze 6 – Dejvicích.

Na modelové železnici s vláčky LGB hrají herci: Martin Bohadlo/Kryštof Nohýnek/Tomáš Pospíšil/Jiřina Vacková/ Karolina Šerpánová, Jiří Lábus – hlas Zababy. Režie: L.Š.Loubalová, scéna: J.Šebek, hudba: D.Renč. Termíny představení v březnu 2023: Pátek 10. 3. (16:30) Sobota 11.3. (10:00), (15:00) Neděle 12. 3. (10:00), (15:00) Pátek 24. 3. (16:30) Sobota 25. 3. (10:00), (15:00) Neděle 26. 3. (10:00), (15:00) Hrajeme 1., 2. i 3. díl. Tyto díly na sebe nenavazují, proto se můžete přijít podívat na kterýkoliv z nich.

Představení trvá zhruba jednu hodinu. Na konci ledna 2023 jsme měli premiéru nového 3. dílu. Srdečně Vás zveme na představení tohoto dlouho očekávaného dílu!