Michaela Šindlerová: Tragedy in Acts

Řecká mytologie inspirovala Michaelu Šindlerovou k vytvoření série maleb Tragedy in Acts mapující život tragického hrdiny a jeho cestu k osvobození se z vlastního osudu. Ve své tvorbě se autorka zabývá tématem determinace, obrazy kombinuje s vlastními texty a básněmi, pracuje se symboly. Obrazy z této série prostupuje tenká mřížka odkazující na nit osudu, kterou předou antické bohyně Moiry a která utváří obrazové pole, na kterém se jednotlivé děje odehrávají. Michaela Šindlerová je studentkou pražské UMPRUM, kde nejprve studovala v Ateliéru designu oděvu a obuvi Liběny Rochové, odkud později přešla do intermediálního Ateliéru volného umění. Výstava je v Artotéce k vidění od pondělí 6. března do soboty 1. dubna.