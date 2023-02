Nalaďte se na jaro

Máte už zimy dost a vyhlížíte každý paprsek sluníčka? Přijďte si odpočinout a naladit se na oblíbené roční období do nákupního centra Metropole Zličín. Čeká tu na vás originální designová výzdoba s fotokoutkem, která vás jednoduše a rychle přenese do rozkvetlého jara.

Nejen svátek všech zamilovaných a máj jsou lásky čas, ta přeci kvete v každém ročním období. Přijďte každý den od 9:00 do 21:00 do nákupního centra Metropole Zličín, kde na centrálním náměstí objevíte dotek blížícího se jara, a nalaďte se na tu správnou romantickou náladu oblíbeného ročního období. Těšit se můžete na výjimečný květinový fotokoutek, který malým i velkým zájemcům přinese zdarma možnost vyfotit se na pohovce v záplavě rozkvetlých jarních květin. Ten je v nákupním centru Metropole Zličín k dispozici ode Dne svatého Valentýna, tedy 14. února, do 23. dubna.