Dvojčata Denisa a Veronika Slavíkovy tvoří společně jako modelky umění na pomezí portrétu a aktu. Výstava DVOJ - SMYSLNÝ vystavuje díla fotografů Norberta Tapperta, Miloše Burkhardta, Viki Kollerové, Františka Oplatky, Jana Weisera, Moniky Sandrové, Jana Hamaďáka, Jiřího Hošty, Martina Kamína, Jindřicha Trčky, Vladimíra Zlámala, HnujblikArt a modelek Denisy a Veroniky Slavíkových.

Tuto úspěšnou výstavu nyní přesouváme z DUB Gallery v Pelhřimově do Vinárny Náplavní na Praze 2, kde si ji můžete prohlédnout kdykoli kromě neděle od 12:30 do 23:00 při doušku vína až do konce března 2023.