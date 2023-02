"Nikdy nebudeš vědět, jaký to je, dokud se to nestane tobě." Ano je ano. Ne je ne. Nebo ne?

Dva kamarádi proti sobě stojí u soudu jako právní zástupci obžaloby a obhajoby. Nejasný případ znásilnění se jich osobně netýká a jako profesionálů by se jich ani dotýkat neměl. Klíčovou svědkyní je žena, jejíž život a svět je přece na hony vzdálený tomu jejich. Je ale úplně vyloučené, že by se jim něco podobného mohlo stát? Když si svléknou talár a přijdou domů, nemají co skrývat?

VÍCE INFORMACÍ ZDE