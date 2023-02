Masopust na ledě v Galerii Harfa

Přijďte si užít masopustní karneval na střechu Galerie Harfa. Každý, kdo dorazí na masopust v kostýmu, má bruslení zdarma! A co by to bylo za masopustní veselí bez dobrého jídla a pití? Kromě nabitého masopustního programu, se tak můžete těšit i na skvělé občerstvení. V apce MOJE HARFA navíc najdete v tento den extra dárek. Nabitý program plný zábavy a výtečného jídla: - Masopustní průvod masek - Bruslení ZDARMA pro všechny v kostýmech - Hudební vystoupení - Stánky s občerstvením - Masopustní program pro děti: diskotéka a soutěže o dárky - V aplikaci MOJE HARFA navíc speciální dárek v den konání akce