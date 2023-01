Objevujeme město: Koleje Podolí

Jak bydlí studentky a studenti na vysokých školách? Vypravíme se prozkoumat studentské bydlení do Podolí. Navrhl je architekt Jan Krásný z Fakulty architektury ČVUT před více jak 60 lety. Budovy jsou památkově chráněné a v současné době je využívá 1000 studentů. Jaké to je, když vaří ve společné kuchyni nebo když je spolubydlící moc dlouho v koupelně? Zjistíme, jak je jejich bydlení uspořádáno, co všechno mohou využívat a jak moc se studentské koleje liší od běžného městského bytu.

Sraz je v 15.00 v CAMPu. Návrat je v 18.00 také v CAMPu Program je určen pro děti od 8 do 18 let bez rodičů.

VÍCE INFORMACÍ ZDE