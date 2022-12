Jazz Dock Dětem: Jak se Barborka zatoulala

Barborka odjede na tábor, ale jelikož se jí tam nelíbí a stýská se jí po domově, rozhodne se, že uteče.. Protože překročí bludný kořen, dostane se do pohádky a stane se kočkou, cestou domů zažije všelijaká dobrodružství, potká datla, koně, loupežníky a pak přijde na to, že když přizná svou chybu a omluví se za to, že utekla, stane se opět Barborkou a dostane se v pořádku domů k tatínkovi.

V pohádce zazní písničky Jaroslava Uhlíře a Zdeňka Svěráka.