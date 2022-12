Martina Barta & Her Trio ft. Ondřej Ruml

Úspěšná česká jazzová zpěvačka Martina Barta, která v současné době působí v New Yorku, kde dokončuje master study program v oboru Jazz Arts na prestižní hudební akademii Manhattan School of Music, pravidelně spolupracuje se špičkovými muzikanty jako Ingrid Jensen, Buster Williams, Theo Bleckmann a mnoho dalších. Nyní se po delší době vrací do Jazz Docku se zcela novým koncertním programem – “What the world needs now is love” // Tribute to Burt Bacharach, který je poctou jednomu z nejúspěšnějších amerických songwriterů 21. století. Martina Barta tentokrát vystoupí za doprovodu svého tria sestávajíciho z nejlepších muzikantů berlínské jazzové scény.

Speciálním hostem večera bude úspěšný český zpěvák Ondřej Ruml.