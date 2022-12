Warhaus v Praze

Je to už půl desetiletí, co Warhaus, projekt Maartena Devolderea (Balthazar), znenadání dobyl naše hudební srdce svým triumfálním dvojitým vítězstvím alb We Fucked a Flame into Being (2016) a Warhaus (2017). A nebylo to tím, že by trpělivě tvořil v Ghentu nové dílo.

Písničky na zbrusu novém albu Ha Ha Heartbreak, které vychází 11. 11. 2022, z něj vytryskly během pouhých tří týdnů pobytu v italském Palermu. Devoldere prostě potřeboval samotu v hotelovém pokoji, kytaru, mikrofon a srdce, které bylo nedávno rozlámané na tisíc kousků. Zármutek bylo tak těžké překonávat, takže Sicílie se jevila jako dobrý únik. Ale jak to vždy chodí, ti, kdo překotně prchají od života, vběhnou přímo do sebe.

VÍCE INFORMACÍ ZDE