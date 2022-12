Vnímejte umění autorů tvořících v německu, navštivte Sky Gallery Šestka

Artists based in Germany – to je název aktuální výstavy v pražské SKY GALLERY ŠESTKA. Uznávaní autoři současné německé výtvarné scény zdobí tento atypický výstavní prostor. Netradičními výstavními prostory se může pochlubit Obchodní centrum Šestka v pražské Ruzyni poblíž Letiště Václava Havla s jedinečným geniem loci. Samotná galerie je součástí centra a hodnotná umělecká díla se nacházejí přímo na ochozech. V současné době SKY GALLERY ŠESTKA vystavuje obrazy těchto významných současných malířů působících v Německu: Dennis Scholl, Martin Eder, Norbert Stefan a Simone Haack. Dennis Scholl – Superposition, 2021 Martin Eder – Lucid Lethargy, 2021 Simone Haack – Headhunter, 2015 Norbert Stefan – Cytokinesis, 2020 Dennis Scholl (*1980 Hünfeld, Německo, nyní žije a tvoří v Berlíně) Za jeden z nejsilnějších momentů historie lidstva považuje okamžik, kdy Panna Marie drží na klíně tělo Ježíše sňatého z kříže. Tuto fascinaci můžete cítit i z jeho děl, v nichž se také mísí prvky magického realismu a určité „něžné brutality“. Jeho díla jsou opakem modernistických trendů. Martin Eder (*1968 Augsburg, Německo) Autor je velkým příznivcem denního snění, šamanismu i hypnózy, díky nimž může proniknout do svých hlubokých vrstev. Věří v animismus, podle něj má všechno duši. Nechává se inspirovat životem, který se kolem něj vyvíjí a roste. Velmi ho ovlivňuje také hudba (experimentální a elektronická). Simone Haack (*1978 Rotenburg/Wümme, Německo) Její tvorba je ovlivněna kritickým pohledem na svět. Projevuje se v ní cit pro barevný kontrast a velká role psychologického vystižení proměn. V jejích dílech se velmi často objevuje tematika času mezi dětstvím a dospělostí. Její malba se soustředí na neujasněné vztahy mezi postavami. Norbert Stefan (*1990 Kluž, Rumunsko, nyní žije a tvoří v Německu) Jedná se o představitele abstraktního umění.

Pro obrazy tohoto mladého německého autora původem z Rumunska je typické nesčetné množství barevných vrstev, aby pro něj byly dostatečně promyšlené a měly hloubku. On sám je považuje za realistické, dokáže v nich vidět organické tvary. SKY GALLERY ŠESTKA nabízí všem návštěvníkům obchodního centra nevšední zážitek z nakupování, stejně jako možnost pokochat se pohledem na prvotní umělecké instalace Vodní elektrárna od Lubomíra Typlta a nejnověji i Procesí aneb monumentální fantaskní kabaret – sousoší světoznámého umělce Richarda Štipla, které od října neotřele doplňuje exteriér OC Šestka.