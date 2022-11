Kozub: Bez urážky! Stand up online Živě z obýváku

Největší hvězda nekorektního humoru současnosti, herec Štěpán Kozub, vystoupí pár dní před Silvestrem v O2 Aréně a to hned dvakrát. Obě show jsou beznadějně vyprodané!



Fanoušci humoru na hraně i za hranou, kterým se nepodařilo ulovit vstupenky, mají teď POSLEDNÍ ŠANCI tento slavný STAND UP vidět.



Pouhý jeden den po druhé O2 Aréně, v pátek 30.prosince, můžete zažít stand-up vystoupení jednoho z nejvýraznějších talentů své generace s názvem Kozub: Bez urážky!, ještě jednou a to on-line “Živě z obýváku”