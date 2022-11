Čtení vánočních pohádek s Rosťou Křivánkem

Rosťa Křivánek se věnuje psaní adventních pohádek už více než deset let a letos vyšla jeho vánoční tvorba knižně v nakladatelství Albatros. S první adventní neděli vyráží do školek, muzeí, knihoven i kaváren, aby četl své vánoční pohádky dětem i dospělým. A těžko říct, kdo si to užívá víc. Každý rok přibyde jedna nová pohádka a tu si Rosťa přibalí s sebou do Vozovny.