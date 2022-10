Barevný svět slavností

Výstava obrazů z fondu České spořitelny, a.s.

Přes intenzivně se rozvíjející průmyslovou výrobu, která od počátku 19. století lákala lidi na práci do továren, a tudíž do měst, žila a pracovala většina obyvatel hluboko do 20. století na venkově. Život na vsi a práce na poli a v lese vybavila obyvatele značnou znalostí chování „matky přírody“ a široká škála barev, květů a tvarů, kterými se po celý rok příroda projevuje, se pochopitelně dostala do života venkovských lidí. Květy, listy, peříčka, ptáčci atd. se staly výzdobnými prvky při malování nábytku, keramiky, skla a pochopitelně se staly hlavním motivem při tkaní, vyšívání a zdobení oděvů vůbec.

Krajový oděv pro svátek se vyvíjel staletí a nese v sobě znaky mentality lidí daného regionu Evropy a v nich se zase odrážejí vlastnosti přírody, ve které ti kteří lidé žili. Ve starých památníčcích, které si psali na svých cestách šlechtici jedoucí na tzv. kavalírskou cestu do ciziny, tvoří velkou část ilustrací a popisů právě „kroje“ a slavnosti, které zažili. Cizinci udivovali tím, že se oblékali jinak…

