King Gizzard & The Lizard Wizard v Praze

Na jejich první český koncert museli zdejší fanoušci čekat roky, na ten druhý o poznání méně – australští psychrockeři King Gizzard & The Lizard Wizard se totiž vrací nedlouho poté, co vyprodali pražské Divadlo Archa. A mají namířeno rovnou do Velkého sálu Lucerny, kde se představí 12. března 2023.

A v kapse budou mít hodiny a hodiny nové hudby. Co od nich taky čekat jiného.

