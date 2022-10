Projekce filmu

Přijďte na komunitní promítání dokumentu s besedou a nechte se inspirovat zkušenostmi rodin a škol na cestě za trochu jiným přístupem ke vzdělávání.

Po projekci se můžete těšit na Besedu s hosty, konkrétně s Michaelou Řeřichovou, Jiřím Košárkem, Janou Nováčkovou a Pavlem Kadaňkou.



DOKUMENTÁRNÍ FILM SVOBODNÉ DĚTI

Jak vypadá život dětí, které dostanou větší svobodu ve svém životě a vzdělávání? Co se děje ve školách, kde hodiny nejsou povinné? A co když děti nechodí do školy a rodiče je doma do učení nenutí? Je možné rozšířit respektující výchovu i do oblasti vzdělávání? Může vůbec vzdělávání založené na dobrovolnosti fungovat? A jaké jsou s ním u nás zkušenosti?

Na tyto a mnoho další otázek odpovídá unikátní dokumentární film Svobodné děti, který vypráví příběhy českých rodin a škol na cestě za větší svobodou v životě i vzdělávání dětí.

Film Svobodné děti Zdeňky Šíp Staňkové a režiséra Jana Minaříka představuje unikátní průřez tematikou svobodného vzdělávání, který v Česku dosud chyběl. Tento přístup si získává čím dál tím větší počet stoupenců jak u nás, tak i ve světě.



Režie Jan Minařík

Délka 119 minut

Ukázka : vimeo.com/737632230