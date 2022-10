Lord of the Rings: Fellowship of the Ring in Concert

LORD OF THE RINGS - FELLOWSHIP OF THE RING LVIV NATIONAL PHILHARMONIC ORCHESTRA OF UKRAINE Velký smíšený dospělý a dětský sbor 20 let od české premiéry „velkofilmu století“ Pán prstenů: Společenstvo Prstenu a 6 let od vyprodaného představení s živým orchestrem v O2 areně, legenda o prstenu znovu ožívá. Spojení velkolepé filmové projekce a živé hudby oscarového skladatele Howarda Shorea v podání orchestru a sborů opět slibuje mimořádný zážitek. Film bude promítán v původním znění s českými titulky. Proslulí Lvivští filharmonici, kteří letos slaví 120 let od založení orchestru, nastudovali první díl kultovní trilogie Lord of the Rings pro slavnostní uvedení v newyorské Radio City Hall v únoru 2023.

Praha se ale již letos v prosinci stane významným místem, kde se odehraje světová předpremiéra jako podpora více než 90 vynikajících hudebníků z Ukrajiny. V čele orchestru stane opět maestro Ludwig Wicki, který dirigoval v Praze například úžasného Amadea nebo právě trilogii Pána prstenů v O2 Skladatel Howard Shore přivedl Tolkienovy literární představy k životu díky své hudbě k Pánu prstenů: Společenstvo Prstenu, která získala jak ceny Akademie®, tak Grammy®. Shoreova hudba transformuje film Petera Jacksona do ohromného symfonického díla. Hudba Pána prstenů je řazena mezi ta nejkomplexnější a nejúplnější díla na poli filmové hudby. Zachycuje nejen rozsáhlé emoce, ale i daleké výhledy a dlouhé cesty, připomíná samotnou konstrukci Tolkienovy Středozemě. Mísí se v ní světy lidí, elfů a dalších bytostí, které spolu bojují, nebo naopak spojují síly ... ale vždy se tvarují dle zlověstné vůle Jednoho Prstenu. Toto unikátní vystoupení umožňuje hudbě nést váhu vyprávění a vytvořit tak úplně nový a dramatický koncertní zážitek. Jeden prsten vládne všem, jeden jim všem káže, jeden všechny přivede, do temnoty sváže...” Po desítky let výše uvedená slova podněcovala představivost více než 100 milionů čtenářů po celé planetě. Poprvé zazněla v roce 1954, kdy bylo vydáno Společenstvo Prstenu, první díl impozantní a epické trilogie Pán prstenů od J.R.R. Tolkiena. Ve Společenstvu Prstenu mladý hobit Frodo Pytlík zdědí prsten; nejedná se ovšem o obyčejný šperk. Je to TEN Jeden Prsten, nástroj absolutní moci, který dovoluje Sauronovi, temnému pánovi Mordoru, ovládat Středozem a zotročit její obyvatele. Frodo společně se Společenstvem, které zahrnuje jeho loajální hobití přátele, lidi, čaroděje, trpaslíka a elfa, musí nést tento Jeden Prsten přes celou Středozem do nitra Hory osudu, kde byl poprvé ukován, a navždy ho zde zničit.

Na této cestě bude potřeba cestovat hluboko do území, které Sauron ovládá a kde připravuje své armády skřetů. A nejde jen o vnější zlo, se kterým musí Společenstvo bojovat, ale také o vnitřní rozkol a zkázu, kterou přináší vliv Prstenu. Budoucnost se tak odvíjí od osudu Společenstva. Filmové technologii trvalo několik desítek let, než byla schopna převést Tolkienův složitý a komplexní „vesmír" na plátno. Nakonec se to povedlo vizionáři, umělci, režiséru a scénáristovi v jedné osobě Peteru Jacksonovi, který celou trilogii natočil za pomoci obrovského týmu (2.400 osob) v překrásných kulisách Nového Zélandu. Ve filmu zazářily hvězdy jako Elijah Wood, Ian McKellen, Liv Tyler, Viggo Mortensen, Sean Astin, Cate Blanchett, John Rhys-Davies, Billy Boyd, Dominic Monaghan, Orlando Bloom, Christopher Lee, Hugo Weaving, Sean Bean a Ian Holm s Andym Serkisem v roli Gluma.